Gazze'de ilk çocuk felci vakası tespit edildi: BM ateşkes çağrısında bulundu

Kaynak: İHA
Gazze'de ilk çocuk felci vakası tespit edildi: BM ateşkes çağrısında bulundu

Gazze Sağlık Bakanlığı, bölgede çocuk felci (polio) hastalığının ilk vakasını doğruladı. 10 aylık bir bebekte tespit edilen bu vaka, bölgede çocuk felcinin yayılma endişesini artırdı.

Birleşmiş Milletler (BM), çocukların aşılanabilmesi için çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Gazze'de polio virüsünün atık su örneklerinde tespit edilmesinin ardından, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla acil önlemler alınması gerektiği vurgulanmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta düzenlenen basın toplantısında, aşı kampanyasının yürütülebilmesi için çatışma taraflarına ateşkes çağrısı yaptı. Guterres, "Çocuk felcini durdurmak için barış ve acil insani ateşkes şarttır. Polio aşı kampanyası için çatışmaların duraklaması gereklidir," dedi.

Gazze'de 600 binden fazla çocuğun aşılanması için iki aşamalı bir kampanya öneren Guterres, yüksek oranda bağışıklık sağlanabilmesi için %95 oranında aşılama yapılması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağustos ayı başında Gazze'deki atık su örneklerinde polio virüsü tip 2'nin bir varyantının tespit edildiğini duyurmuştu. DSÖ Bölgesel Direktörü Dr. Hanan Balkhy, çocukların yüksek risk altında olduğu ve virüsün Gazze sınırlarını aşabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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