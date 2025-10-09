YENİÇAĞ - Uşak / Hüseyin Demir

CHP Uşak Milletvekili Op. Dr. Ali Karaoba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını sert sözlerle eleştirerek, uluslararası kamuoyunun sessizliğini kınadı. Karaoba, “Gazze’de çocuklar gökyüzüne değil, bombalara bakıyor. İnsanlık susmuş, tüm dünyada vicdanlar ve hukuk bitmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Karaoba, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinin çifte standartlı tutumlarına dikkat çekerek, Filistin halkının yaşadığı trajedinin savaş değil açıkça bir soykırım olduğunu vurguladı:

“Bir halkı açlığa, susuzluğa, karanlığa, ölüme mahkûm etmenin adı ulusal güvenlik olamaz. Filistin halkı için yola çıkan vicdan gemisi sadece bir yardım gemisi değil; umut, direnç ve direnişin sembolüdür.”

Uluslararası sularda Filistin’e insani yardım götüren Vicdan Gemisi’ne ve gemide bulunan üç milletvekiline yapılan saldırının kabul edilemez Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açık bir tutum almaya çağırıyorum.

“Bu hadsizliğe karşı Meclisimizin en ağır tepkiyi vermesini, millet iradesini taşıyan vekillerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olduğunu beyan etmesini istiyorum.”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının ve insanlığın yanında olduklarını belirten Karaoba “Açlığa, ilaçsızlığa mahkûm edilmiş Filistin halkı yalnız değildir. Gazze’de insanlık suçu işleniyor. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır.” dedi.