Gazze'de İsrail saldırılarında bir yılda 146 doktor öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tıbbi malzemelerin yüzde 83'ü ve ilaçların yüzde 60'ının tükendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonucu çeşitli branşlarda hizmet veren 146 doktorun hayatını kaybettiği ve kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin dışında tedavi edilmesi gereken 25 bin hasta ve yaralı bulunduğu vurgulandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir yıl önce başlattığı saldırılardan bu yana, insani ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmayacak şekilde, uluslararası bazı kuruluşlar dışında, insani yardım, tıbbi malzeme ve yakıtın kente girişine izin vermiyor.