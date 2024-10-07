Gazze'de İsrail saldırılarında bir yılda 146 doktor öldü

Kaynak: AA
Gazze'de İsrail saldırılarında bir yılda 146 doktor öldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 146 doktor hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tıbbi malzemelerin yüzde 83'ü ve ilaçların yüzde 60'ının tükendiği belirtildi.

gazzede-israil-saldirilarinda-bir-yilda-146-doktor-oldu-yenicag-2-001.jpg

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonucu çeşitli branşlarda hizmet veren 146 doktorun hayatını kaybettiği ve kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin dışında tedavi edilmesi gereken 25 bin hasta ve yaralı bulunduğu vurgulandı.

gazzede-israil-saldirilarinda-bir-yilda-146-doktor-oldu-yenicag-2-001.jpeg

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir yıl önce başlattığı saldırılardan bu yana, insani ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmayacak şekilde, uluslararası bazı kuruluşlar dışında, insani yardım, tıbbi malzeme ve yakıtın kente girişine izin vermiyor.

gazzede-israil-saldirilarinda-bir-yilda-146-doktor-oldu-yenicag-1-001.jpg

Son Haberler
Ağrı’da tarihi eser eşyalar ele geçirildi
Ağrı’da tarihi eser eşyalar ele geçirildi
Küresel piyasalar haftaya pozitife döndü
Küresel piyasalar haftaya pozitife döndü
Daha 18 yaşında… Çuvaşistanlı Türk kızı Rusya güzeli oldu
Daha 18 yaşında… Çuvaşistanlı Türk kızı Rusya güzeli oldu
Birçok hastalığa iyi geliyor
Birçok hastalığa iyi geliyor
Altın haftaya düşüşle başladı 07-10-2024
Altın haftaya düşüşle başladı