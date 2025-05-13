Gazze’de kan durmuyor: Can kaybı 53 bine yaklaştı

Kaynak: İHA
Gazze’de kan durmuyor: Can kaybı 53 bine yaklaştı

İsrail’in Gazze’deki saldırıları sürüyor: Son 24 saatte 31 kişi öldü, 73 kişi yaralandı. 7 Ekim’den bu yana can kaybı 52 bin 908, yaralı sayısı 119 bin 721’e ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 908'e, yaralı sayısı 119 bin 721'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail'in saldırıları sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 780'e, yaralı sayısının 7 bin 680'ye yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 908'e, yaralı sayısının 119 bin 721'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze’de kan durmuyor: Can kaybı 53 bine yaklaştı

Gazze’de kan durmuyor: Can kaybı 53 bine yaklaştı

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