Gazze’de kan durmuyor: Ölü sayısı 54 bini aştı! (5 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazze’de kan durmuyor: Ölü sayısı 54 bini aştı! (5 Haziran 2025)

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda 54 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 530 kişi yaralandı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, İsrail’in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgiler aktarıldı.

gazzede-kan-durmuyor-olu-sayisi-54-bini-asti-yenicag-4.jpg

Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 70 cenaze ve 189 yaralı ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze'de son 24 saatte 40 kişi öldürüldüGazze'de son 24 saatte 40 kişi öldürüldü

gazzede-kan-durmuyor-olu-sayisi-54-bini-asti-yenicag-3.jpg

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 402 Filistinlinin öldüğü, 13 bin 489 kişinin yaralandığı ifade edildi.

gazzede-kan-durmuyor-olu-sayisi-54-bini-asti-yenicag-2.jpg

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısının 54 bin 677’ye, yaralıların sayısının ise 125 bin 530’a yükseldiği duyuruldu.

gazzede-kan-durmuyor-olu-sayisi-54-bini-asti-yenicag-1.jpg

Gazze Şeridi’nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu bildiriliyor.

İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze'de can kaybı yükseldiİsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze'de can kaybı yükseldi

Son Haberler
Kurban etiyle ilgili en büyük yanlış! Uzmanlar uyardı
Kurban etiyle ilgili en büyük yanlış! Uzmanlar uyardı
Takla atan otomobilde aile faciası!
Takla atan otomobilde aile faciası!
Valilik önlem aldı: Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı!
Almanya Savunma Bakanı: "60 bin askere ihtiyacımız var"
Almanya Savunma Bakanı: "60 bin askere ihtiyacımız var"
Eskişehir Belediye Başkanı mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıttı
Eskişehir Belediye Başkanı mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıttı