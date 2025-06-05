Gazze’de kan durmuyor: Ölü sayısı 54 bini aştı! (5 Haziran 2025)

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, İsrail’in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgiler aktarıldı.

Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 70 cenaze ve 189 yaralı ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze'de son 24 saatte 40 kişi öldürüldü

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 402 Filistinlinin öldüğü, 13 bin 489 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısının 54 bin 677’ye, yaralıların sayısının ise 125 bin 530’a yükseldiği duyuruldu.

Gazze Şeridi’nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu bildiriliyor.

İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze'de can kaybı yükseldi