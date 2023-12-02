Gazze'de katliam: İsrail mülteci kampını vurdu

İsrail ve Hamas arasında 7 gün süren ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze'de saldırılar giderek şiddetleniyor.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı da, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 207'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu,1 Aralık'ta “insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

ABD'DEN İSRAİL'E KATLİAM DESTEĞİ

Bu arada ABD'nin Hamas'ın Gazze'den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail'e on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar (bunker buster) sağladığı bildirildi.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin de bulunduğu silah sevkiyatının 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra başladığını ve son günlerde de devam ettiğini söyledi.

ABD yetkililerinin gazeteye açıkladığı ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat listesinde, 5 binden fazla MK82 güdümsüz bomba, 5 bin 400'den fazla MK84 savaş başlığı bombası, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü "akıllı" bombalara dönüştüren yaklaşık 3 bin JDAM (Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı) bulunuyor.

ABD ayrıca İsrail'e yaklaşık adet 155 mm güdümlü 57 bin top mermisinin yanı sıra binlerce başka top mermileri ve çeşitli hafif silahlar da göndermişti.