Gazze’de kıtlık alarmı: 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın

İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik ağır saldırılarını sürdürürken ve bölgeye insani yardım ürünleri ile gıda girişini engellemeye devam ederken, Gazze’deki insani kriz giderek daha vahim bir görünüm alıyor. Beslenme yetersizliğinden kaynaklanan rahatsızlıklarla hastaneye başvuranların sayısı artarken, bu tablodan etkilenen çocukların durumu da dikkat çekiyor.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki Al-Nasr Gazze Kenti Çocuk Hastanesi’nin Direktörü Doktor Ahmed El-Farra meseleye ilişkin açıklamasında, "İsrail ordusunun bölgeye giriş çıkışları tamamen kapattığı, tarım alanlarına el koyduğu ve kullanımını yasakladığı Mart ayından bu yana Gazze Şeridi’nde beslenme yetersizliği sorunu yaygın hale geldi" dedi.

El-Farra, "Beş yaş altındaki yaklaşık 43 bin çocuk ile 55 bin gebe kadın beslenme yetersizliği ve açlıktan mustarip" ifadelerini kullanırken, bazı raporların Gazze’deki gebe kadınların yüzde 67’sinin beslenme yetersizliği ve kansızlıktan şikâyetçi olduğunu gösterdiğini vurguladı. El-Farra ayrıca açlıktan kaynaklanan ölümlerin en çok geçen Ağustos ayında kaydedildiğini belirtirken, Eylül ayında bu ölümlerin süreceğinin tahmin edildiğini de ifade etti.