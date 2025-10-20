Trump, "İsrail iki dakika içinde oraya girebilir. Ona oraya gitmesini istersem, ona ‘Oraya git ve durumu hallet’ diyebilirim. Ama şu anda bunu söylemedik. Biraz şans vereceğiz ve umarım şiddet biraz azalır" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.