Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi

İsrail'in 37 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 180'e yükseldi.

Saldırılarda 198 sağlık personeli, 20 sivil savunma görevlisi ve 49 gazeteci hayatını kaybetti.

Ayrıca saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı 28 bin 200'e çıktı.

İsrail'in Gazzeli ailelere karşı bin 142 katliam gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, enkaz altında yaklaşık bin 700'ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

İsrail'in özellikle hastaneleri hedef aldığı ve sağlık ekiplerine yönelik tehdit oluşturduğu aktarılan açıklamaya göre, saldırılar sonucu Gazze'de 22 hastane ve 49 sağlık merkezi çalışmayı durdurdu, 53 ambulans da hedef alındı.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, gün içerisindeki açıklamasında, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hasta ve yaralılara ulaşılamadığı için ölü ve yaralı sayısının tespit edilemediğini ifade etmişti.

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