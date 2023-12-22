Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından can kaybı ve yaralı durumlarına lişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye çıktığı ifade edildi.

CİBALYA MÜLTECİ KAMPI, REFAH VE HAN YUNUS KENTLERİ BOMBALANDI

Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ve yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini bombalaması yüzünden ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise çoğu çocuk en az 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında anne ve 5 kız çocuğunun bulunduğu tespit edildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda da biri çocuk en az 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar da oldu.

Filistin Kızılayı, Cibalya kenti en-Nezle bölgesinde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının varlığına ilişkin onlarca çağrı aldığını ancak hiçbir ambulans veya kurtarma ekibinin onlara ulaşamadığını ifade etti.