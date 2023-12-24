Gazze'de ölen gazeteci sayısı 101'e yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü bildirdi. Konuyla ilgili, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden açıklama geldi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği ifade edildi. El-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 101 OLDU

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.

ÖLEN İSRAİL ASKERİ SAYISI 485

Bunun yanı sıra İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana karadan işgal sürecinde öldürülen İsrail askeri sayısı 152'ye yükselirken, toplam ölen asker sayısı da 485 oldu.