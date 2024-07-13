Gazze’de ölenlerin sayısı 40 bine dayandı

Kaynak: AA
Gazze’de ölenlerin sayısı 40 bine dayandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dair son durumu açıkladı.

Son 48 saat içinde İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 7 saldırıda 98 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 186 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 38,443'e, yaralananların sayısının ise 88,481'e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetler bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri sebebiyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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