Gazze'de ölü sayısı 25 bin 700'e yükseldi

İ7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail ablukasındaki Gazze'ye yapılan saldırılarda bilanço artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybettiği, 384 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 700'e, yaralananların sayısının ise 63 bin 740'a yükseldiği ifade edildi.