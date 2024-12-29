Gazze'de ölü sayısı her geçen gün artıyor: 45 bin 514'e yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 45 bin 514'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar 450. gününe girdi. Son 24 saat içerisinde İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği üç "katliamda" 30 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi ise yaralandı.

Böylelikle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarda ölenlerin sayısı 45 bin 514'e, yaralı sayısı ise 108 bin 189'a çıktı.

Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi.

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