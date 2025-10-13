Mısır'da gerçekleştirilecek olan Barış Zirvesi'ne 20'den fazla ülkenin katılacağı aktarıldı. Zirvede umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi eş başkanlık yapacak. Zirvenin ana başlığı ise Gazze’deki ateşkes ve esir takası süreci olacak.

7 İSRAİLLİ REHİNE KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ

İsrail basını ise zirve öncesi rehinelere dair son durumu açıkladı. Hamas'ın İsrailli rehinelerin ilk grubunu Netzarim Koridoru’nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağı belirtildi. İlk grup takası ise başladı. 7 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim edildi. Kızılhaç'ın teslim aldığı İsrailli rehineler ülkelerine döndü.

BREAKING: Hamas begins to release Israeli hostages. pic.twitter.com/eJfOcIRGON — Fox News (@FoxNews) October 13, 2025

REHİNELERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İsrailli rehinelerin aileleri Re'im askeri üssünde toplanırken, başkent Tel Aviv’de ise salıverilecek rehineler için miting düzenleniyor.

Hamas, bugünkü rehine takasında 20’si canlı 8’i ölü toplam 28 rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı. Serbest bırakılan 20 rehinenin isimleri şöyle:

Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar Davud, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski ve ikizler Gali ve Ziv Berman

Eitan Mor, Segev Kalfon, Maxim Herkin, Eitan Horn, Bar Kupershtein, Omri Miran, David Cunio, Ariel Cunio, Nimrod Cohen ve Matan Zangauker.

İSRAİL 2 BİN FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKACAK

Hamas’ın İsrailli rehineleri serbest bırakması sonrası İsrail ise 2 bin Filistinliyi serbest bırakacak. İsrail’in salıvereceği 2 bin Filistinlinin 1700’ünü Gazzelilerin oluşturduğu öğrenildi. Gelen bilgilere göre, salıverilecek Filistinli tutukluların 250 tanesi daha önce İsrail’e yönelik saldırılardan sorumlu tutularak müebbet ya da uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı.

Salıverilecek Filistinlilerin Gazze’ye ya da yurt dışına sürgüne gönderilecek. 100’ün Batı Şeria’ya gönderilmesi beklenirken 15’inin İse Doğu Kudüs’te serbest bırakılacağı öğrenildi.

Son gelişmelere göre İsrail'in serbest bırakacağı 1966 Filistinli otobüslere bindirildi ve yola çıktı.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. İsrail ise Gazze'den askerlerini sınıra çekmişti.

Ayrıntılar geliyor...