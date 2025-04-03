Gazze’de son durum...

Kaynak: İHA
Gazze’de son durum...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Son 24 saatteki can kaybı açıklandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 100 can kaybının kayıtlara geçtiği, 138 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise bin 163 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 735 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 523'e, yaralı sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

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