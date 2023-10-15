Gazze'de tahliyeler devam ediyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik "güneye gidin" uyarısının ardından tahliyeler sürerken, evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler, "Çocuklarımızı güvenli bir yere götürmek zorundayız" dedi.

KAYNAK: İHA
Gazze'de tahliyeler devam ediyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda 9’uncu güne girilirken, Gazze Şeridi’nde tahliyeler devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik "güneye gidin" uyarısının ardından İsrail ordusunun düzenlemesi beklenen kara harekatı nedeniyle büyük korku yaşayan Filistinliler aileleri ve sevdikleriyle birlikte evlerini boşaltıyor.

Eşyalarını yanına alan Gazzeliler güneye doğru gitmek üzere sokaklara dökülürken, yollarda uzun araç kuyruğu oluşuyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, "Her günümüz korkunç. Herkesin hayatı tehlikede" ifadelerini kullanırken, "Burada bazı insanlar evlerinize geri dönün yine saldıracaklar diyor ama çocuklarımızı güvenli bir yere götürmek zorundayız" şeklinde konuştu.

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