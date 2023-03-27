Gazze'de UNRWA çalışanları ''idari itaatsizlik'' kararı aldı

UNRWA bünyesindeki Arap Çalışanlar Birliği Sendikası Genel Sekreteri Muhammed Şuveydah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Filistinli mültecilere sağlanan personel ve hizmetlerle ilgili geçen ay mutabık kalınan maddelerin uygulanmamasını protesto ettiklerini ve başlattıkları "idari itaatsizliğin" bir sonraki duyuruya kadar devam edeceğini belirtti.

UNRWA ile şubat ayında yaptıkları müzakerelerde varılan mutabakata göre, gündelikçi çalışan oranının yüzde 7,5'i geçemeyeceği yönünde karar alındığını, ancak halihazırda sayının bu oranın çok üzerinde olduğunu aktaran Şuveydah, ayrıca tüm bölümlerde 2 bin boş kontenjan bulunduğunu kaydetti.

Çalışanlar daha önce greve gitmişti

UNRWA çalışanları, 23 Ocak'ta kuruluşun personel sayısını azaltmasına tepki olarak Gazze ve Batı Şeria'da greve gitmişti. UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasne ise ajansın finansal imkanlarının sınırlı olduğuna dikkati çekerek diyalog çağrısında bulunmuştu.

Sendika, 23 Ocak'ta başlayan grevi, tartışmalı konulara çözüm bulma adına diyalog kurma girişiminin bir parçası olarak 9 Şubat'ta askıya aldığını duyurmuştu.

BM Genel Kurulunca 1949'da; Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.