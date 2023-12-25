Gazze'de yabancı paralı asker kullanılıyor iddiası. İsrail buna ne diyecek

Fransa ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre, İsrail ordusunda binlerce paralı asker kullandığı yönündeki iddiaların gerçekliği tartışılıyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Hamas’ın öldürdüğü İsrailli askerlerin sayısının, İsrail ordusunun açıkladığından kat kat fazla olduğunu söylemişti.

Ubeyde, aradaki sayı farkı üzerinden bir çıkarımda bulunarak İsrail'in, Gazze'de paralı asker kullandığını düşündüklerini öne sürmüştü.

Güney Afrika ise bir adım attı ve hükümet, İsrail ordusunda savaşan vatandaşlarını yasal kovuşturmayla tehdit etmeye karar verdi. Bu durum, Güney Afrika'dan Gazze'de Hamas'a karşı savaşan paralı askerler olduğunun zımnen teyit edilmesi olarak nitelendirildi.

İspanya'nın "El Mundo" gazetesinin, İsrail ordusundaki bir İspanyol paralı askerle yaptığı röportajda İsrail'in haftalık 3 bin 900 avro karşılığında küçük bir paralı asker ordusu kullandığının en belirgin kanıtı olarak görüldü.

GAZZE'DEKİ FRANSIZ PARALI ASKERLER

Fransız radyo ağı "Europe1"in, İsrail ordusunun 4 bin 185 Fransız-İsrail çifte vatandaşını Gazze'deki savaşta saflarına kattığına ilişkin haber ise Fransa'da ve dışında büyük tartışmalara neden oldu.

Haberde, iki yıl önce İsrail ordusuna katılan ve şu anda başçavuş rütbesiyle Gazze Şeridi'nde ön saflarda savaşan Ethan (22) adlı bir Fransız-Yahudi paralı askerin ifadeleri aktarıldı.

GÜNEY AFRİKA'DAN DİKKAT ÇEKEN ADIM

ABD, Fransa, İspanya ve Ukrayna İsrail ordusunda savaşan vatandaşlarına göz yumup ses çıkarmazken ve hatta bu kişiler yerel medyada "savaş suçlusu" olarak değil "kahraman" olarak tanıtılırken, Güney Afrika farklı bir duruş sergiledi.

Bazı vatandaşlarının İsrail ordusuna katıldığı ya da katılmayı düşündüğü yönündeki bilgi Güney Afrika Dışişleri Bakanlığına ulaşınca bu kişiler yargılanma ve vatandaşlıktan çıkarılmakla (çifte vatandaşlar) tehdit edildi.

İSRAİL SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

İsrail'in Gazze'de kullandığı paralı askerler hakkında basında pek çok haber dönse de Tel Aviv yönetimi bu konudaki sessizliğini koruyor ve söz konusu paralı askerlerin gerçek sayısını açıklamıyor.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), 2014'te, İsrail ordusunda 6 bin paralı asker olduğundan açıklayarak, bunlardan en az 2 bininin ABD'den olduğunu açıklamıştı. İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Birimi tarafından raporlanan bilgilere göre, 2002-2012 tarihleri arasında "yalnızlar" (ailesizler) lakaplı paralı askerlerin yıllık ortalama sayısının 5 bin 500 olduğu açıklanmıştı.

Paralı askerlerin varlığı, İsrail ordusunun açıkladığı ölü asker sayılarının da düşük olmasına sebep oluyor. Paralı askerlere yapılan harcamalar ise ABD'nin yardımları ve diasporadaki Yahudilerin bağışları sayesinde karşılanabiliyor.