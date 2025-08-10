Gazze’de yardım paketleri yine bir çocuğu öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA

İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi’nde havadan yapılan insani yardım çalışmalarında 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk, yardım kutusunun üstüne düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail’in saldırılarını ve açlığı silah olarak kullanmaya devam ettiği Gazze Şeridi’nde siviller, insani yardım malzemelerine ulaşmaya çalışırken hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.

Filistinli kaynaklar, dün Nuseyrat Mülteci Kampı’nın batısındaki El-Nüveyri bölgesi yakınlarında yapılan yardım çalışmalarında kalabalığın üzerine havadan bırakılan bir yardım kutusunun 14 yaşındaki Muhammad Eid’in üstüne düştüğünü, olayda yardım malzemelerine ulaşmak için toplanan kalabalıkta diğer kişilerin de çeşitli derecelerde yaralandığını bildirdi.

Hastaneye kaldırılma anları kameralara yansıyan çocuk, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki El-Awda Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Böylece 16 Temmuz tarihinden bu yana havadan gerçekleştirilen yardımlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e çıktı.

