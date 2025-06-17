Gazze’de yine can pazarı! İsrail yardım bekleyen sivillere ölüm yağdırdı

İran-İsrail gerilimi sürerken İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki "tahliye kavşağı" olarak bilinen noktada insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırısında can pazarı yaşandı.

Saldırı sonucunda en az 45 Filistinli hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

YARDIM ALMAYI BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in, gıda ve yardım almayı bekleyen Filistinlilere saldırılarının hala devam ettiğini açıkladı.

Haq, New York'ta BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), son birkaç gündür Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini, buna gıda ve diğer yardım bekleyen insanların öldürülmesi ve yaralanmasının da dahil olduğunu söylüyor" diye konuştu.

Haq, bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırılması için ABD-İsrail öncülüğünde kurulan yeni dağıtım sisteminin "güvenli ve yeterli" olmadığını vurgulayarak, Gazze'de 25 kilogramlık bir un torbasının "450 dolara satıldığını" belirtti.

İsrail yetkililerinin bugün bölgeye ulaşmaya çalışan 17 insani yardım girişiminden 7'sini reddettiği bilgisini paylaşan Haq, reddedilen girişimler nedeniyle bölgede gerekli su ihtiyacının tedarik edilemediğini ve katı atıkların toplanamadığını aktardı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail'in 100 günden fazla bir süredir Gazze'ye herhangi bir barınma malzemesinin girişine izin vermediğini hatırlatarak, "insani ilkeler doğrultusunda hayat kurtarıcı yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına müsaade edilmesi" gereğini yineledi.