Gazze'deki esir yakınlarından Netanyahu hükümetine istifa daveti

İsrail'de her cumartesi olduğu gibi başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenleyen Gazze'deki esirlerin yakınları, İsrail'in "yüzyılın kaybı" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, esir yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti eleştirdi.

Esir aileleri yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesinde basına yansıyan haberlere işaret ederek, İsrail'in, Gazze'ye saldırıları sona erdirecek ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak anlaşmanın dışında kalmak üzere olduğunu vurguladı.

"YÜZYILIN KAYBI"

Hükümetin stratejisinin çöktüğühü ve İsrail'in "yüzyılın kaybı" ile karşı karşıya olduğunu belirten esir aileleri, Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirecek ve esirlerin dönmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye seslenen İsrailli esirlerden Guy Illouz'un babası Michel Illouz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı planının hayatta kalan esirlerin de ölümüne neden olacağını, bu saldırının yasa dışı bir emir olduğunu ve suç teşkil ettiğini söyledi.

Tel Aviv'in yanı sıra, Hayfa, Kirya, Batı Kudüs ve Gazze sınırındaki Nir Oz yerleşiminde binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

İSTİFA DAVETİ

Gösterilerde Netanyahu hükümeti istifaya davet edildi.

İsrail hükümeti Gazze Şeridi'nde bulunan 59 esirden 24'ünün hayatta olduğunu iddia ediyordu.

Bu hafta ABD Başkanı Donald Trump, esirlerden 21'inin yaşadığını açıklamıştı. Trump'ın açıklamasının ardından Tel Aviv yönetimi, 3 esirin hayatından endişe ettikleri yönünde bir açıklama yapmıştı.