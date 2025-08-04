Gazze'deki insanlık dramı derinleşiyor! 9 yaşındaki Meryem 10 kiloya düştü

İsrail’in insanlık dışı ablukasındaki Gazze Şeridi’nde tüm dünyanın gözü önünde vahşet yaşanırken, açlık nedeniyle can kayıpları da her geçen gün artıyor.

Açlık nedeniyle vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybeden 9 yaşındaki Meryem ise yaşam savaşı veriyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan yine kuzeydeki Cevazat bölgesinde bir eve sığınan Devvas ailesinin 6 çocuğundan bir olan 9 yaşındaki Meryem, İsrail'in uyguladığı abluka ve açlığın kurbanlarından yalnızca biri.

Meryem’in annesi Müdellele Devvas, savaşın başından bu yana açlık çektiklerini ancak, son dönemde sınır kapılarının kapatılmasıyla sorunun daha da ağırlaştığını söyledi.

Kızını birçok hastaneye götürdüğünü ancak sonuç alamadığını ifade eden çaresiz anne, "Kızım sürekli kilo kaybediyor. Savaş öncesinde 25 kiloydu, şimdi ise 10 kilo. Güneyde ve kuzeyde bir çok hastaneye götürdüm. 2 hafta önce Hasta Dostları hastanesinden çıktık. 1 ay orada kaldık ama hiç faydası olmadı. Hastanede hiç kilo almadı. Tek ihtiyaç duyduğu şey yemek." dedi.

"KIZIM YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYOR"

Kızının eskiden çok sağlıklı olduğunu ve onu hastanelere taşıyacaklarını hiç düşünmediğini söyleyen anne, "Kızım yavaş yavaş ölüyor. Yürümeyi bıraktı. Artık kimse onu dışarda görmüyor. Meryem diye bir kızım olduğunu bile unuttular. Bu senin kızın mı diyenler oluyor. Onu ilk defa gören çocuklar oluyor” ifadelerini kullandı.

Kızının kendisinden balık, üzüm ve başka yiyecekler istediğini ama bunları bulup getiremediğini ifade eden çaresiz anne, en son yardımı ramazanda aldıklarını ve fahiş fiyattaki bu yiyecekleri almasının mümkün olmadığını kaydetti.

AÇLIK NEDENİYLE CAN KAYBI 180’E ÇIKTI

Gazze'de son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93'ü çocuk olmak üzere 180'e çıktı.