Gazze’deki kan donduran gerçek ortaya çıktı: Doktorlar kesin kanıt göstererek açıkladı

İsrail’in Gazze’deki saldırıları devam ederken kan donduran gerçek ortaya çıktı. Doktorlar kesin kanıtlar göstererek çocukların kasten hedef alındığını ortaya koydu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yaklaşık iki senedir aralıksız devam ederken, 60 binden fazla can kaybının yaşandığı bölgede çok sayıda da çocuk ölümü görüldü. Gazze'de gönüllü hizmet veren yabancı doktorlar, 100'den fazla çocuğun başlarından ya da göğüslerinden vurulduğunu ve bunun, İsrail'in çocukları kasıtlı olarak hedef aldığının kesin kanıtı olduğunu bildirdi.

Hollanda gazetesi Volkskrant'a konuşan 17 doktordan 15'i, başında ya da göğsünde tek mermi yaraları bulunan 15 yaş altı çocuklarla karşılaştıklarını aktardı. Gazze'de görev yaptıkları süre boyunca bu şekilde 114 vakaya rastladığını söyleyen doktorlar, bu çocukların çoğunun öldüğünü, geriye kalanların ise ağır yaralarla hayatta kaldığını belirtti.

'TETİĞİ ÇOCUKLARA DOĞRULTUYORLAR'

Bunun bir savaş suçu olduğunu vurgulayan doktorlardan olan travma cerrahı Feroze Sidhwa, bir hastanede çok sayıda erkek çocuğunun doğrudan kafadan vurulduğunu görene kadar bu olayların münferit olduğunu düşündüğünü anlattı. Daha sonra notlarını diğer yabancı doktorlarla karşılaştırdığında bunun yaygın olduğunu fark ettiğini belirten Sidhwa "Hedefli ateş söz konusu. Birileri tetiği çocuklara doğrultuyor" dedi.

'KESKİN NİŞANCI' OLASILIĞI YÜKSEK

Gazeteye konuşan adli patologlar ise röntgen sonuçlarına bakarak yaraların patlamalardan kaynaklanan şarapnel parçalarıyla değil, uzaktan keskin nişancılarla ya da insansız hava araçlarıyla açılan ateşlerden oluştuğunu bildirdi.

