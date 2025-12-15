Gazze Şeridi'ndeki hükümetin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli emniyet mensubu Ahmed Zemzem'in öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma yapıldığı bildirildi.

Soruşturmanın ilk sonuçlarına göre, Zemzem suikastının İsrail ajanları tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada suikastın "İsrail istihbarat servislerinin doğrudan yönlendirmesiyle" gerçekleştirildiği kaydedildi. Bakanlık daha önce Zemzem'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nda kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü açıklamıştı.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve şüphelilerden birinin tutuklandığı açıklanmıştı.