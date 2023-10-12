Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirildiği saldırılarda yaralanan sivillerin getirildiği Şifa Hastanesi'nde can pazarı yaşanıyor.

KAYNAK: İHA
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Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor 1

İsrail ordusu, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni 6 gündür ayrım gözetmeksizin vuruyor.

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Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor 2

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze şehrinde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı sivil, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getiriliyor.

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Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor 3

Sivillerle dolup taşan hastanede can pazarı yaşanıyor. Bazı siviller, kapasitesinin üzerinde hizmet vermeye çalışan hastanenin koridorlarında şifa bekliyor.Hastanenin morgu ise cesetlerle dolup taştı.

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Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor 4

Bazı cenazelerin koridorda bekletildiği görülürken, bazılarının ise cenaze namazı hastane önünde kılındı.

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Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor 5

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu bin 354 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 49 Filistinli de yaralandı.

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Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor 6
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Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor 7
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Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor 8
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Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor 9
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Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor 10
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