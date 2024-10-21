Gazze'den gelen görüntü duygulandırdı. Yaralı kardeşini sırtında taşıdı

İsrail kanlı saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. 7 Ekim 2023 tarihinden beri süren saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti. Tarifsiz acıların yaşandığı soykırımda binlerce kişi evsiz kaldı. Gazze’den her gün gelen fotoğraflar ve videolar yürek parçalarken dünya yaşanan bu vahşet karşısında sessizliğini koruyor.

7 EKİMDEN BU YANA 42 BİN 519 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Küçücük çocuklar eğer ölmedilerse savaşın ortasında bir hayat sürdürmeye birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyor, küçük bedenleriyle savaşın ortasında ailelerinden de ayrı kalan çocuklar tamamen bir çaresizlik içinde mücadele veriyor. 7 Ekim tarihinden itibaren yapılan saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinlinin öldüğü öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve kimi zaman hızla unutulan acı anlara bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan videoda küçücük bir kız çocuğu kendinden küçük kız kardeşini sırtında taşıyarak yalın ayak yürüdüğü görüldü. Yürekleri dağlayan görüntüde videoyu çeken kişi küçük kıza ‘Neden kardeşini taşıyorsun’ diye soruyor. ‘Çünkü onu çok seviyorum’ diye cevap veren çocuğun çok yorgun bir şekilde ama asla kardeşini bırakmadan taşıdığı görülüyor.

Mısır’a gideceğini söyleyen kız çocuğunu videoyu çeken kişi aracına alarak bir süre dinlenmesine yardımcı oluyor.

Savaşlarda her zaman en çok zorlananların çocuklar olduğunu gözler önüne seren video izleyenleri duygulandırdı. Soykırım yapan İsrail, Filistin halkına yönelik saldırılarda okullara ve hastanelere ve sığınma kamplarına dahi saldırılar düzenledi. Yıkılan binaların altlarında binlerce ölü olduğunu bilinirken çok sayıda insanın da kayıp olduğu öğreniliyor.

Sivil halka yönelik saldırılarına devam eden İsrail Gazze’de yaşamı bitirecek uygulamaları ile binlerce kişiyi ölüme sürüklüyor.