İsrail’in 2 yıl boyunca Gazze’yi yerle bir etmesi ve 67 binin üzerinde sivili öldürmesi sonrası ateşkes sağlandı.
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı
İsrail’in ateşkes kapsamında ilk çekilmeyi tamamlamaları sonrası Gazzeli siviller eve dönüşe başladı. Ancak ortaya çıkan görüntüler sivillerin evlerine mi yoksa enkaza mı döndüklerinin sorulmasına neden oldu.
İsrail güçleri Hamas ile sağlanan ateşkesin ilk bölümünün onaylanması sonrası Gazze’den çekilmeye başladı.
İsrail’den gelen son açıklamaya göre ateşkes uyarınca ordu güçlerin çekilmesinin ilk aşaması tamamlandı.
Çekilmenin sona ermesi ile birlikte savaş süresince evlerini terk eden Gazzeli siviller dönüşe başladı.
Ancak ortaya çıkan görüntüler 2 yıl boyunca süren savaşta ilan edilen ateşkese rağmen Gazzeli sivillerin dramının devam ettiğini gözler önüne serdi.
Yüz binlerce sivil Reşid caddesinden mahallelerine dönmeye başladı. Ancak İsrail’in saldırıları sonrası Gazze’de neredeyse hiç ayakta bina kalmadı.
Sivillerin yaşadıkları mahallelere dönseler bile başlarını sokacak bir ev ya da çadır bulabilip bulamayacağı belirsizliğini koruyor.
Sivillerin dönüşü ile ortaya çıkan görüntüler Gazze’deki dramın uzun süre daha devam edeceğini gözler önüne serdi.
Gazze’deki birçok mahalle tamamen yerle bir olmuş durumda ve sokaklarda bombaların patlaması ile açılan çukurlar bulunuyor.