Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2025 Cumartesi
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı

Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı

İsrail’in ateşkes kapsamında ilk çekilmeyi tamamlamaları sonrası Gazzeli siviller eve dönüşe başladı. Ancak ortaya çıkan görüntüler sivillerin evlerine mi yoksa enkaza mı döndüklerinin sorulmasına neden oldu.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı - Resim: 1

İsrail’in 2 yıl boyunca Gazze’yi yerle bir etmesi ve 67 binin üzerinde sivili öldürmesi sonrası ateşkes sağlandı.

1 10
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı - Resim: 2

İsrail güçleri Hamas ile sağlanan ateşkesin ilk bölümünün onaylanması sonrası Gazze’den çekilmeye başladı.

2 10
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı - Resim: 3

İsrail’den gelen son açıklamaya göre ateşkes uyarınca ordu güçlerin çekilmesinin ilk aşaması tamamlandı.

3 10
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı - Resim: 4

Çekilmenin sona ermesi ile birlikte savaş süresince evlerini terk eden Gazzeli siviller dönüşe başladı.

4 10
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı - Resim: 5

Ancak ortaya çıkan görüntüler 2 yıl boyunca süren savaşta ilan edilen ateşkese rağmen Gazzeli sivillerin dramının devam ettiğini gözler önüne serdi.

5 10
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı - Resim: 6

Yüz binlerce sivil Reşid caddesinden mahallelerine dönmeye başladı. Ancak İsrail’in saldırıları sonrası Gazze’de neredeyse hiç ayakta bina kalmadı.

6 10
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı - Resim: 7

Sivillerin yaşadıkları mahallelere dönseler bile başlarını sokacak bir ev ya da çadır bulabilip bulamayacağı belirsizliğini koruyor.

7 10
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı - Resim: 8

Sivillerin dönüşü ile ortaya çıkan görüntüler Gazze’deki dramın uzun süre daha devam edeceğini gözler önüne serdi.

8 10
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı - Resim: 9

Gazze’deki birçok mahalle tamamen yerle bir olmuş durumda ve sokaklarda bombaların patlaması ile açılan çukurlar bulunuyor.

9 10
Gazzeliler enkaza döndü… ‘Eve dönüş’ demeye dilimiz varmadı - Resim: 10
10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro