Gazze’nin çocukları sanatla nefes alıyor! Savaşın ortasında sanat

Gazze Bienali’nde sanatıyla dikkat çeken Filistinli sanatçı Ahmed Muhanna, savaşın travmalarıyla mücadele eden Filistinli çocuklar için bir umut ışığı yaktı.

Muhanna, çocukların sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine ve psikolojik yaralarını sarmalarına olanak sağlamak için bir bağış kampanyası başlattı.

Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmaların gölgesinde, sanat malzemeleri dağıtmayı hedefleyen bu kampanya, çocukların oluşturuculukla güçlenmesine ve umutlarını yeniden inşa etmesine destek olmayı amaçladı.

Gazze, yıllardır İsrail ablukası ve çatışmaların ağır yükü altında yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Gazze’de yaşayan çocukların %80’i ciddi psikolojik stres belirtileri gösterdi.

Ahmed Muhanna’nın kampanyası, bu zor koşullarda çocukların sanat yoluyla duygularını ifade etmelerine olanak tanıyarak travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefledi.

Kampanya, boya kalemlerinden tuvallere, kağıtlardan fırçalara kadar temel sanat malzemelerinin çocuklara ulaştırılmasını sağlayarak onların iç dünyalarını dışa vurmalarına imkan tanıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL TEMEL

Sanat terapisi alanında öncü isimlerden biri olan Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cathy Malchiodi, sanatın çocuklar üzerindeki iyileştirici etkisini vurguladı:

“Sanat, özellikle savaş ve çatışma ortamlarında büyüyen çocuklar için güvenli bir ifade alanı sunar. Çizim ve boyama gibi aktiviteler, çocukların duygusal yüklerini hafifletmelerine ve travmatik deneyimlerle başa çıkmalarına yardımcı olabilir.”

Malchiodi, Gazze gibi bölgelerde sanat temelli müdahalelerin, psikolojik destek programlarının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini belirtti.

UNICEF’in raporuna göre, Gazze’deki çocukların %60’ı düzenli eğitime erişimde zorluk yaşıyor ve okulların çoğu savaş nedeniyle hasar görmüş durumda. Bu koşullarda, sanat malzemeleri gibi basit araçlar, çocukların hem eğitim hem de duygusal gelişim süreçlerinde önemli bir rol oynadı.

Londra Üniversitesi’nden çocuk psikolojisi uzmanı Dr. Aisha Khan, “Sanat, çocukların kendilerini güvende hissetmelerine olanak tanır ve savaşın kaotik ortamında bir kontrol hissi sağlar. Ahmed Muhanna’nın kampanyası, bu bağlamda hayati bir boşluğu dolduruyor” dedi.

Sanat, özellikle travma yaşamış çocuklarda duygusal regülasyonu destekler. Türkiye’de de benzer projeler yürütülüyor, ancak Gazze’deki çocukların karşılaştığı zorluklar çok daha derin. Muhanna’nın kampanyası, bu çocuklara bir umut penceresi açıyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI VE ETKİLERİ

Ahmed Muhanna, Gazze Bienali kapsamında düzenlediği sergilerde, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini yansıtan eserleriyle tanındı. Kendisi de Gazze’de büyüyen Muhanna, sanatın bir direniş ve iyileşme aracı olduğunu savundu. Kampanya, yerel ve uluslararası bağışçıların desteğiyle Gazze’deki okullara, mülteci kamplarına ve topluluk merkezlerine sanat malzemeleri ulaştırmayı hedefledi. Şu ana kadar toplanan bağışlarla, 500 çocuğa sanat setleri dağıtıldığı belirtildi.

Kampanya, Gazze’deki yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüldü. Örneğin, İHH İnsani Yardım Vakfı, benzer projelerde psikolojik ve sosyal destek çalışmalarıyla çocuklara destek sağladı.

Muhanna’nın kampanyası, İHH gibi kuruluşların eğitim ve psikolojik destek projelerine paralel olarak, sanat odaklı bir yaklaşım sundu. Kampanya kapsamında düzenlenen atölyelerde, çocuklar resim çizerek, hikaye yazarak ve el sanatlarıyla uğraşarak duygularını ifade etme fırsatı buldu.

Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre, Gazze’de 1,5 milyon insanın %70’i temel ihtiyaçlara erişimde zorluk çekti. Bu koşullar altında, sanat malzemeleri gibi küçük ama etkili müdahaleler, çocukların günlük yaşamlarında bir fark oluşturdu.

Bristol Filistin Film Festivali’nde konuşan Filistinli yönetmen Rashid Masharawi, sanatın Gazze’deki çocuklar için bir “nefes alma alanı” olduğunu belirtti:

“Savaşın ortasında çocuklar için sanat, sadece bir aktivite değil, aynı zamanda bir direnç biçimidir.”

Gazze Bienali, savaşın karanlık yüzüne rağmen sanatın birleştirici gücünü ortaya koydu.

Ahmed Muhanna’nın bağış kampanyası, Filistinli çocukların mutluluğu için bir umut köprüsü inşa ediyor. Savaşın travmalarına karşı sanatla direnen bu çocuklar, her bir fırça darbesiyle geleceğe dair umutlarını yeniden çizdi. Kampanyaya destek olmak isteyenler, Gazze Bienali’nin resmi web sitesi üzerinden bağış yapabilir ve çocukların sanatla iyileşme yolculuğuna katkıda bulunabilir.