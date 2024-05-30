Gazze'nin dünyayla bağı kesildi. İsrail o bölgede kontrolü sağladı

İsrail Ordu radyosunun haberinde, “İsrail ordusu, Philadelphia Koridoru'nda operasyonel olarak tam kontrol sağladı.” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu haberde, Mısır’a giden bölgede 20 tünel bulunduğu öne sürüldü.

İsrail’in bu bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte, Mısır-Gazze sınır hattının tamamen İsrail’in kontrolüne girdiği iletilirken Gazze’nin dış dünyayla iletişimi de fiilen kesilmiş oldu. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi’nin yaptığı açıklamada, Philadelphia Koridoru'nun yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğu kaydedildi.

İsrail daha önce Mevasi bölgesi için "güvenli" ifadesini kullanmıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 11 Mayıs günü sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağını ve bu sebeple, "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısı yapmıştı.

Adraee, Refah kentinin doğusunda bulunan Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini talep etmişti.