Gazze'nin kuzeyindeki bir milyon Filistinli, yerlerinden ayrılmayı reddediyor

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlileri yerlerinden ederek işgali planladığı Gazze kenti ve kuzey bölgesindeki nüfusa dikkati çekildi.

Gazze ve kuzeydeki diğer bölgelerde yaşayan bir milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeye karşı direnmeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze ve güneyinde bulunan bir milyonu aşkın Filistinli hala evlerinden ve topraklarından güneye doğru göçü kesin bir dille reddetmeye devam ediyor. Hem de işgalci İsrail'in, tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ederek, kalıcı zorunlu göç suçunu işlemek amacıyla yürüttüğü bombalamaların ve soykırım savaşının barbarlığına rağmen. Gazze kenti ve kuzeyinde bir milyon Filistinli güneye doğru zorunlu göçü reddederken, kalıcı tehcir planları baskıları altında göç edenlerin sayısı 190 bin civarındadır."