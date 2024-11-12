Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle 7 Ekim 2023’te İsrail’e kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210’u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti, 102 bin 929 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alındı.

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda 787 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te verilen 4 günlük “insani ara” daha sonra 3 gün uzatıldı ve bu süre zarfında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ve İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında 167’si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.