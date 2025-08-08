Gazze'nin tamamen işgaline onay verildi

İsrail Kabinesi, Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine yol açacak “tamamen işgal” planını onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almaya hazır hale geleceğini duyurdu.

Plan, bölgedeki gerilimi ve insani krizi derinleştirecek endişeleri beraberinde getirirken, soykırımın devam ettiği Gazze’de yaşanacak yeni yer değiştirmeler uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü.

Bu şartlar şöyle sıralandı: