Gazze'ye düzenlenen son saldırıda 28 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız devam ediyor.

Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Taberiye İstasyonu ve Kuyu 19 mevki çevresinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Sudaniye bölgesinde de yerinden edilenlerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Hava semtinde bir evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Kampı'nda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi can verdi.

Yine Deyr el-Belah'taki İsrail saldırısında, bir evdeki karı - koca yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Ebu Husni Caddesi'nde bir arada bulunan vatandaşlara yönelik İsrail ordusuna ait insansız hava araçları tarafından ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'ye yönelik son saldırılarda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir yardım dağıtım merkezinin yakınında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Avda Hastanesinden yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde yardım bekleyen insanlara ateş açtığı saldırıda 2 Filistinli can verdi, 8 kişi yaralandı.

Kentin güneyindeki Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef alan İsrail, açtığı ateş sonucu bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yine Zeytun Mahallesi'nde, İsrail hava saldırısının sivil bir topluluğu hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.