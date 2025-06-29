Gazze'ye gıda yardımı güvenliği için Fransa devrede

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Gazze Şeridi'nde gıda dağıtımlarının güvenliğine katkıda bulunmaya hazır olduklarını açıkladı. Barrot'un bu açıklaması, İsrail ordusunun insani yardım dağıtım noktalarında Filistinli sivilleri hedef alan katliamlarının ardından geldi. Ancak Fransa'nın bu desteğinin tam olarak ne şekilde olacağı belirtilmedi.

Paris yönetimi, yaklaşık yirmi aydır süren savaşın harap ettiği bölgede, İsrail ateşiyle hayatını kaybeden aç sivillerin görüntülerine son vermeyi amaçlıyor. Barrot, LCI'ye yaptığı açıklamada, İsrail makamlarını endişelendiren "insani yardımın silahlı gruplar tarafından suiistimal edilmesi" meselesini ele alacaklarını belirtti. Bu ifadeyle Hamas'a atıfta bulunulduğu tahmin ediliyor.

Fransız Bakan, "son haftalarda Gazze'deki gıda dağıtımlarında 500 kişinin hayatını kaybetmesinden" duyduğu öfkeyi dile getirdi. Mayıs ayının sonundan bu yana, İsrail ablukası nedeniyle ciddi gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanan Gazze'de, İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen yardım dağıtım mekanizmaları kaotik ve ölümcül sahnelere yol açtı.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın operasyonlarına başladığı Mayıs sonundan bu yana, yardım dağıtım merkezlerinde oluşan devasa kuyruklarda yaklaşık 550 kişi hayatını kaybetti, 4.000'den fazla kişi ise yaralandı. Filistin Sivil Savunması ise cuma günü, İsrail ordusunun saldırılarında 80 kişinin öldüğünü, bunlardan 10'unun yine insani yardım beklerken hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusu ise bu iddiaları incelediğini ancak askerlerinin yardım bekleyenlere ateş açtığını kesinlikle reddettiğini belirtti.