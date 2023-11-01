Gazze’ye kara operasyonunda 9 İsrail askeri daha öldü

İsrail, dün Gazze şeridinin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 9 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi. Son kayıplarla beraber kara harekatında esnasında ölen asker sayısı 11 olurken, 7 Ekimden beri ölü sayısı 326’ya yükseldi.

KAYNAK: İHA
Gazze’ye kara operasyonunda 9 İsrail askeri daha öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonunda 9 askerin daha hayatını kaybettiğini ve kara harekatında ölen asker sayısının 11’e yükseldiğini duyurdu. Çatışmaların başlangıcından bu yana ölen İsrailli asker sayısı ise 326 olarak açıklandı.

İsrail Gazze savaşında 26. güne girilirken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 9 askerin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, “IDF savaşçılarının ölümü sert ve acı verici bir darbedir. Gazze Şeridi'nin derinliklerinde yürütülen operasyonun kazanımları ağır bir bedele mal oluyor" dedi.

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