Gazze'ye umut taşıyan Madleen, Aşdod Limanı'na çekildi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan "Madleen" adlı gemiyi uluslararası sularda durdurduktan sonra Aşdod Limanı’na çekti. Yardım gemisinde, İsrail'in yıllardır ablukaya aldığı Gazze halkına bebek maması ve tıbbi malzeme ulaştırmak isteyen çok sayıda uluslararası aktivist yer alıyordu. Gemideki isimler arasında iklim aktivisti Greta Thunberg ve bir Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi de bulunuyordu.

"Madleen" adlı tekne, yaklaşık bir hafta önce Sicilya’dan hareket etmişti. Aktivistler, hem yardımları ulaştırmak hem de iki milyonu aşkın sivilin yaşadığı Gazze’deki ağır insani duruma dikkat çekmek amacıyla bu yolculuğa çıkmıştı. Ancak İsrail donanması, Gazze’ye birkaç deniz mili kala gemiyi durdurarak Aşdod Limanı’na yönlendirdi. İsrail basınından ynet’in aktardığına göre, gemideki yolcular donanmanın özel kuvvetleri eşliğinde limana ulaştırıldı.

AKTİVİSTLER GÖZALTINDA

İsrailli yetkililer, gemideki aktivistlerin tıbbi kontrol ve kayıt işlemlerinin ardından İsrail polisi ve cezaevi yetkililerine teslim edileceğini bildirdi. Ardından aktivistlere, 7 Ekim 2023’te yaşanan Hamas saldırılarına dair görüntülerin izletilmesinin teklif edileceği, ancak kimsenin buna zorlanmayacağı belirtildi. Sonrasında ise aktivistlerin Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan ülkelerine geri gönderilmesi planlanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise bu insani yardım girişimini “provokasyon” olarak nitelendirerek, “Bu kişiler 24 saat boyunca sadece kendilerini çekmekle meşguldü” açıklamasını yaptı. Bu ifadeler, İsrail’in devlet radyosunda yer aldı.

ULUSLARARASI HUKUK ELEŞTİRİLERİ

Gazze’ye yönelik yardım girişimini organize eden Freedom Flotilla Coalition ise, İsrail’in müdahalesini “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak tanımladı. Koalisyon, bu tür sivil insani yardım misyonlarının engellenmesinin, Gazze halkının kolektif olarak cezalandırılmasına katkı sunduğunu vurguladı.

İsrail içinde de bu müdahaleye tepkiler geldi. Aşdod’da toplanan bazı sol görüşlü İsrailli göstericiler, Filistin bayrağının renklerini taşıyan dövizlerle protesto düzenledi. “Ablukayı bitirin, açlığa son verin, soykırımı durdurun” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail’in Gazze politikalarına karşı çıktı.

THUNBERG’DEN İSRAİL’E ELEŞTİRİ

İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail’in Gazze’de uyguladığı ablukayı ve sivilleri hedef alan saldırılarını açıkça eleştirdi. Thunberg, Gazze’de yaşananların bir çevre ve insan hakları meselesi olduğunu vurgulayarak, “Sessiz kalmak suç ortaklığıdır” ifadesini kullandı.

İsrail’in gemiye yönelik müdahalesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazze’ye yönelik saldırıların ve sivil ölümlerinin sürdüğü bir dönemde gerçekleşen bu yardım girişimi, Filistin halkına yönelik uluslararası dayanışmanın güçlü bir sembolü haline geldi.