Dünyanın en kanlı katliamları arasında gösterilen İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, 70 bine yakın insan hayatını öldürüldü. On binlerce yaralının yanı sıra Gazze Şeridi yıkıma uğradı.

Öte yandan kanlı saldırılar, Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’nin garantörlüğü ile imzalanan "barış" anlaşması ile son buldu.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durması ile insani yardımlar bölgeye girmeye başladı. Türkiye de, Gazze'ye hareket eden yardım gemisini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugün, 'İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi Gazze için yola çıkıyor" dedi.

Yerlikaya, Mersin Limanı'ndan merhametin, vicdanın ve insanlığın yükünü taşıyan "Akdeniz" adlı geminin, 900 ton hızlı tüketilebilir gıda maddesini Gazze'ye ulaştırması için Mısır'ın El-Ariş Limanı'na götüreceğini belirtti.

ERDOĞAN ŞOVUNA DÖNÜŞTÜ

Yardım gemisinin, AFAD koordinasyonunda 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlandığı aktarılırken gemiye giydirilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin bulunması dikkat çekti.