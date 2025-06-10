Gazze'ye yardım götüren aktivistler gözaltında. 8 kişi imzalamadı

Özgürlük Filosu Koalisyonu, sınır dışı edilme belgelerini imzalamayı reddeden 8 aktivistin isimlerini açıkladı.

Sınır dışı edilmeyi kabul etmeyenler arasında Şuayb Ordu ve Yasemin Acar da bulunuyor.

İsrail Madleen gemisindeki aktivistleri esir almıştı! Sınır dışı etme kararı

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki 12 aktivistten 8’inin gözaltında olduğu, 4’ünün sınır dışı edildiği duyuruldu.

Madleen gemisinde alıkonulan aktivistlere görüşme izni verildi!

Özgürlük Filosu Koalisyonu, sınır dışı edilme belgelerini imzalamayı reddeden 8 aktivist ile sınır dışı edilen 4 kişinin isimlerini açıkladı.

Madleen gemisindeki Türk aktivist konuştu

Sınır dışı edilmeyi kabul etmeyenler arasında Şuayb Ordu, Yasemin Acar, Mark van Rennes, Pascal Maurieras, Reva Viard, Rima Hassan, Thiago Avila ve Yanis Mhamdi’nin olduğu bildirildi.

Açıklamada, Baptiste Andre, Greta Thunberg, Sergio Toribio ve Omar Faiad’in ise sınır dışı edildiği belirtildi.