Gazze’yi işgal planı onaylandı: İsrail binlerce sivili sürgün edecek

İsrail’in yaklaşık 2 yıldır Gazze’ye düzenlediği saldırılarda bin binlerce sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil ise evsiz kaldı. Gazze’deki büyük dram tüm dünyada tepki çekerken ABD Başkanı Trump göreve gelir gelmez Netanyahu yönetimine tam destek verdi.

ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e önümüzdeki hafta yapacağı ziyaret öncesi yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Güvenlik kabinesi dün gece saatlerinde yaptığı toplantıda Gazze’yi topyekun işgal planını onayladı. Söz konusu plana göre İsrail güçleri Gazze’nin tamamını işgal ederek bir süre bölgede bulunacak.

Planın en skandal tarafı ise sivilleri ilgilendiriyor. Buna göre Gazzeli binlerce sivilin güneye doğru sürülmesi ön görülüyor. İsrail’in saldırılarında yüz binlerce sivil evlerinden ayrılarak farklı yerlere gitmek zorunda kaldı. Sivilleri sürgün planı daha önce de Netanyahu yönetiminin gündemine gelse de bununla ilgili net bir karar çıkmamıştı.

Öte yandan onaylanan plan ile bölgeye insani yardımların sivil bir şirket tarafından ulaştırılması ön görülüyor.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Başbakan Netanyahu söz konusu planın Hamas’ın tamamen yenilmesi ve rehinelerin kurtarılmasını amaçladığını söyledi.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL SÖZLER

Ayrıca İsrail basını, planın onaylandığı toplantıdaki skandal sözleri yazdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması teklifine karşı çıktı. Ben-Gvir, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasına gerek olmadığını savunarak, “Orada yeterli yiyecekleri var. Hamas'ın gıda depolama tesislerini bombalamalıyız." dedi.

İsrail Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine karşı çıkması üzerine Ben-Gvir “Yiyecek sağlamak için yasal bir yükümlülüğümüz yok. Savaştığınız kişilerin yeterli yiyeceği var” şeklinde yanıt verdi.

Başsavcı Gali Baharav-Miara da İsrail'in yasalar gereği Gazze'ye insani yardımların girmesine izin vermekle yükümlü olduğunu söyledi.