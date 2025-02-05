Gazze'yi işgale hazırlanıyorlar! Dünyanın konuştuğu görüntü

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını vurgulayarak dikkatleri üzerine çekti.

Netanyahu ise ABD Başkanı Trump'a "Sen İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dostusun" diyerek övgülerde bulundu.

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" yorumu sorulan Netanyahu "Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin akabinde basın toplantısında bir kare tüm dünyanın dikkatini çekti.

DONALD TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET! ABD'NİN ASIL PATRONU İSRAİL Mİ?

Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oturacağı koltuğu bir hizmetkar edasıyla itmesinin arkasındaki mesaj merak konusu oldu.

Trump bu hareketiyle ABD'nin asıl efendisinin İsrail olduğu mesajını verdiği düşünüldü.