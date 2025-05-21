Gazze’yi yerle bir eden Netanyahu köşeye sıkıştı: Artık İsrail’de de katliama karşı yüksek sesler yükseliyor

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e gerçekleştirdiği saldırı sonrası Gazze adeta yerle bir oldu. İsrail’in saldırıları sonrası Gazze’de 50 bini aşkın sivil hayatını kaybederken yüz binlerce sivil ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları adeta bir katliama dönüşürken tüm dünyadan tepkiler yükseldi. ABD, İsrail’e koşulsuz destek vermesine rağmen ülke içinde çok fazla protesto düzenledi. ABD Başkanı Trump ise İsrail’i protesto edenleri ‘Yahudi düşmanlığı’ ile suçladı.

İngiltere’den ise İsrail’e yönelik dün çok ses getiren bir karar çıktı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile ticari ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Bu kararın Avrupa’da İsrail’e yönelik daha fazla adımın gelebileceği yorumlarına neden oldu.

KATLİAMLARA KARŞI İSRAİL’DE DE SESLER YÜKSELİYOR

Öte yandan Gazze’ye düzenlenen saldırılar sonrası İsrail içinde de muhalif sesler yükseldi. Netanyahu yönetimine yönelik protestolar ilk aylarda Hamas’ın elindeki rehinelerin kurtarılması için Netanyahu hükümetinin bir çaba göstermemesi üzerinden gerçekleşti. İsrail içinde çok az kişi Gazze’deki insanlık dramına ses çıkarırken düzenlenen protestolara polis ekipleri sert şekilde müdahale etti. Bunun temel nedeninin Hamas’ın saldırısında binlerce İsraillinin hayatını kaybetmesi olduğu belirtiliyor.

Ancak ülke içinde son dönemde Gazze’deki katliamlara yönelik sert tepkiler daha yüksek seslerle dile getiriliyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılması için baskı yapılırken ülke içinden gelen bir açıklama dikkat çekti. Ülkenin merkez sol Demokrat Partisi'nin lideri de ülkesinin "Bebekleri hobi olarak öldüren" bir dışlanmış ülke haline geldiğini söyledi.

İsrailli yetkililer Gazze’ye insani yardım taşıyan 100 kamyonun geçişine izin verse de bu kamyonların bölgeye ulaşmadığı öğrenildi. Söz konusu kamyonların Gazze’deki açlık sorununa tam olarak çözüm getirmese de durumu çok az hafifletebileceği belirtiliyor.

Öte yandan İsrail’in Gazze’yi tam abluka planının insani krizi içinden çıkılmaz bir hale sokmasından endişe ediliyor. Netanyahu yönetimi Gazze’yi sivillerden arındırarak Gazzelileri başka ülkelere sürmeyi hedefliyor.