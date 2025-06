Gears of War Reloaded için geri sayım başladı

Microsoft’un bu yıl tanıttığı Gears of War: Reloaded için beklenen çok oyunculu beta süreci 13 Haziran’da başlıyor. Serinin ilk oyununun tamamen yenilenmiş hali olan bu versiyon, hem nostalji hem de yeni nesil görsellik sunmayı vaat ediyor. Oyuncular, 13-15 Haziran tarihlerinde ilk beta aşamasına katılabilecek. İkinci beta ise 20-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

İlk hafta sonunda, klasik takım ölüm maçı modu oynanabilir olacak. Harita seçenekleri arasında Gridlock, Raven Down ve Gold Rush yer alıyor. İkinci hafta sonuna ise King of the Hill modu eklenecek ve bu mod Canals haritasında oynanacak. Ayrıca takım ölüm maçına Courtyard ve War Machine haritaları da dahil edilecek.

BETA ERİŞİMİ NASIL SAĞLANACAK?

Beta süreci herkese açık değil. Ancak Microsoft, katılmanın üç yolunu açıkladı. Gears of War: Ultimate Edition dijital sürümüne sahip olan kullanıcılar, hiçbir ek işlem yapmadan otomatik olarak davet alacak. Ayrıca Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass aboneleri de herhangi bir ücret ödemeden betaya katılabilecek. Oyunu ön sipariş verenler de bu sürece dahil olacak.

YENİLENEN SÜRÜMDE NELER VAR?

Gears of War: Reloaded, kampanya modunda 4K çözünürlükte 60FPS, çok oyunculu modda ise 120FPS sunuyor. Grafik varlıkları ve gölgeler yenilenmiş, yükleme ekranları tamamen kaldırılmış durumda. Ayrıca çapraz platform desteğiyle birlikte oyuncular farklı cihazlar üzerinden birlikte oynayabilecek.

ÇIKIŞ TARİHİ VE PLATFORMLAR

Oyunun tam sürümü 26 Ağustos 2025’te piyasaya sürülecek. PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve Xbox Cloud Gaming platformlarında oynanabilecek. Aynı gün Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass kullanıcılarına da ücretsiz olarak sunulacak. Gears of War: Ultimate Edition’ı 5 Mayıs 2025’ten önce satın alan kullanıcılar ise oyunu ücretsiz olarak yükseltebilecek.

MİCROSOFT’UN STRATEJİSİ

Microsoft’un The Coalition stüdyosu tarafından geliştirilen Gears of War: Reloaded, hem eski oyuncuları tekrar seriye çekmeyi hem de yeni oyuncuları kazanmayı hedefliyor. Xbox Games Showcase sırasında tanıtılan bu remaster, görsel kalite ve teknik iyileştirmelerle dikkat çekiyor. Oyun dünyasında nostaljiyi yeni teknolojiyle harmanlayan bu yaklaşımın nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.