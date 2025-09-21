Gebe okulu 2025 yılı Eylül ayı mezunlarını verdi

Kaynak: İHA
Gebe okulu 2025 yılı Eylül ayı mezunlarını verdi

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2025 yılı Eylül ayı mezunlarını verdi.

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2025 yılı Eylül ayı mezunlarını verdi.

Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda anne ve baba adayları 3 hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerini aldılar. Anne ve baba adayları hastane doğum salonu ve yatan hasta odaları da gezdirilerek bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Eğitimimize katılan tüm anne ve baba adaylarımıza teşekkür ediyor sağlıklı günler diliyoruz. Normal doğumla anneler mutlu bebekler sağlıklı" denildi.

Son Haberler
Ezine’de orman yanıyor: Ekipler seferber oldu!
Ezine’de orman yanıyor: Ekipler seferber oldu!
38 yıllık evlilikleriyle gençlere örnek oluyorlar
38 yıllık evlilikleriyle gençlere örnek oluyorlar
Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Caroline’i Wilma Elles dördüncü kez anne oldu!
Wilma Elles dördüncü kez anne oldu!
Kırlangıç Vadisi'nde bir dağcı hayatını kaybetti
Kırlangıç Vadisi'nde bir dağcı hayatını kaybetti
Fransa'da haftanın mücadelesi ertelendi
Fransa'da haftanın mücadelesi ertelendi