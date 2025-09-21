Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2025 yılı Eylül ayı mezunlarını verdi.

Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda anne ve baba adayları 3 hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerini aldılar. Anne ve baba adayları hastane doğum salonu ve yatan hasta odaları da gezdirilerek bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Eğitimimize katılan tüm anne ve baba adaylarımıza teşekkür ediyor sağlıklı günler diliyoruz. Normal doğumla anneler mutlu bebekler sağlıklı" denildi.