Gebe okulu 3 bin mezun verdi

Anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesi ve doğumlarını sağlıklı bir şekilde tamamlaması amacıyla Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmete açılan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu'nda bugüne kadar 3 bin kişiye eğitim verildi.

Gebelik egzersizleri, pilates, yeni doğan bakımı, emzirme, yıkama gibi birçok eğitimlerden geçen anne adayları 4 haftalık eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Anne adaylarına sertifikalarını veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Gebe okulundan şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişi hizmet aldı. Sertifikasyon programında ise 3 bininci mezunlarımızı verdik" dedi.

Uras "Anne adaylarımız çok güzel bir yolcuğun içindeler. Bu yolculukta profesyonel bir ekip, anne adaylarının doğum öncesi ve doğum sonrası zihinlerinde oluşabilecek soru işaretlerine cevap veriyor. Annelerimizin normal doğumu tercih etmesini istiyoruz. Sezaryen direkt bir doğum yöntemi değildir. Sezaryen bebeğin bir sağlık problemi olacağı zaman tercih edeceği bir cerrahi girişimdir" dedi.