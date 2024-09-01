Gebelik hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek

Aşermeler: Canınız Ne Çekiyor?

Hamilelikte aşermeler çok yaygındır ve canınız bazen en garip yiyecekleri çekebilir. Turşudan çikolataya, hatta bazen hiç yemediğiniz bir yemeğe kadar canınız çekebilir. Ancak, bu aşermelere teslim olmadan önce bir düşünün. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı oluşturmak önemlidir. Vücudunuzun gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışın. Aşırıya kaçmamak ve dengeli beslenmek, hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için en iyisi olacaktır.