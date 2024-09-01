Gebelik hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek

Egzersiz: Hareket, Harekettir!
Gebelik boyunca aktif kalmak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için faydalıdır. Egzersiz yapmak, enerjinizi artırır, doğumu kolaylaştırır ve doğum sonrası toparlanma sürecinizi hızlandırır. Ancak, ağır egzersizlerden kaçınmak ve vücudunuzu fazla zorlamamak önemlidir. Yürüyüş, yüzme, yoga gibi hafif egzersizler, gebelik döneminde ideal seçeneklerdir. Unutmayın, hareketsiz kalmak sizi daha yorgun hissettirebilir, bu yüzden küçük hareketlerle büyük farklar yaratabilirsiniz.