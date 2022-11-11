Anne adaylarının dikkatine! Gebelik hormonları hangi ağrıları yapar?

Anne adaylarının gebelik sürecinde zaman zaman bazı vücut ağrıları yaşayabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Yiğit Erdağ, “Bu nedenle bel, sırt, bacaklar ve kalçalarda hormon seviyesinin yükselmesiyle ağrılar artıyor” diye uyarıda bulundu.

Özellikle omurlardan başlayıp kalça boyunca ilerleyerek bacaklara kadar inen ağrılar nedeniyle ilaç kullanmak zorunda kalan anne adaylarının yaşadığı ağrıların sebeplerinin her zaman kas ve iskelet sistemiyle ilgili olmadığını belirten, Dr. Yiğit Erdağ, “Bebek büyüdükçe, gebeliğin sonuna doğru kalçalarda, pelvik bölgede ağrılar sıklaşır ve şiddetinde artış görülebilir. Hamilelikte yaşanan kalça ağrıları gebeleri endişelendirir, günlük hayatlarını olumsuz etkiler.

Uyurken sağ yana veya sırt üstü yatmak, önemli ana damarlar üzerine baskı oluşturacağından dolayı rahme ve bebeğe giden kan miktarının azalmasına yol açarken sırt ve kalça ağrılarını da tetikleyebilir” şeklinde konuştu.

AĞRILARIN NEDENİ HORMONLAR OLABİLİR Mİ?

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Yiğit Erdağ, bel, sırt ve bacaklarda ağrıların çoğalabileceğini ve bu hormon seviyelerinin yükselmesi ile kalça ağrılarının da artabileceğinin altını çizdi, “Gebelik ile östrojen, progesteron, relaksin gibi gebelik hormonlarının, vücuttaki bağ dokusunu yumuşatarak kaslarda gevşeme oluşmasına ve kasların eskisinden daha zayıf olmasına neden olur” dedi.

UYUMA POZİSYONU ÇOK ÖNEMLİ

Hamilelikte alınan kiloların ağrı şikayetlerinin artmasına neden olduğunu ifade eden Erdağ, şunları vurguladı:

“Anne adaylarını en çok zorlayan durumlardan biri de rahat bir uyku pozisyonu bulamamak. Gebelikte yan yatış pozisyonu, en sağlıklı uyku pozisyonu olmakla birlikte hamileler için çok da konforlu bir seçenek değil. Fakat uyurken sağ yana veya sırt üstü yatmak, önemli ana damarlar üzerine baskı oluşturacağından dolayı rahme ve bebeğe giden kan miktarının azalmasına yol açarken sırt ve kalça ağrılarını da tetikleyebilir. D vitamini eksikliği varlığında kemiklerin dayanıklılığı azalacağından ağrı miktarında artış olur.

Günlük olarak hafif egzersizler uygulanabilir. Kasılan bölgeyi rahatlatmaya yönelik esnetme hareketleri ile çözüm sağlanabilir. Egzersiz hareketlerini yaparken dikkatli olmak, vücudu zorlayan hareketlerden kaçınmak gerekir. Ağrıyan bölgeye masaj uygulaması yapılabilir. Kalçadaki baskıya maruz kalan noktalar masaj sayesinde rahatlayacak ve ağrı hissi azalacaktır. Kan akışı sağlayarak kasılmaları hafifletmek amacıyla kalçalara banyo esnasında sıcak su tutulabilir. Gün içerisinde sıcak su torbası kullanarak sıcak uygulama yapılabilir.”