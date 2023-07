Gebelik Takvimindeki Önemli Testler ve Aşılar

Bu nedenle her gebe kadının ve elbette eşinin gebelik takvimine hakim olması sağlıklı bir bebeği dünyaya getirebilmek için son derece önemlidir.

Gebelik, 3 dönemde incelenir:

Birinci trimester: Gebeliğin ilk 13 haftasıdır. Mide bulantısı gibi gebelik belirtilerinin yoğun olarak görüldüğü dönemdir.

: Gebeliğin ilk 14 ila 27. haftasıdır. Muhtemelen gebeliğin en rahat ve en konforlu dönemidir. Üçüncü trimester: Gebeliğin ilk 28. haftası ve sonrasıdır. Anne karnındaki bebeğin büyüdüğü ve mide ile mesane gibi iç organlara bası yapmaya başladığı dönemdir. Reflü ve sık idrara çıkma görülebilir.

Gebelik takvimi, son görülen adet döngüsünün belirtilerinin başladığı birinci gün başlar. Dolayısıyla gebelik takviminin 3.günü muhtemelen adet kanaması gibi regl olayları devam ediyor ve gerçek anlamda gebelik henüz başlamadı.

Birinci Trimesterde Önemli Hamilelik Olayları

Muhtemel döllenme tarihi gebelik takviminin 2. haftasıdır. Adet görmeniz gereken ama hamile kaldığınız için adet görmediğiniz gün ise muhtemelen gebeliğin 4. haftasıdır ve bu tarih aynı zamanda idrar testi ile evde gebelik testi yaptırdığınızda net olarak gebelik olduğunu görebileceğiniz tarihtir. Evde pozitif gebelik testi sonucunu fark ettiğinizde ilk yapmanız gereken aile hekiminize gebe olduğunuzu bildirmenizdir. Bu gebe izlemlerinizin başlaması için önemlidir. TSH ve hemogram ölçümü de içeren birinci gebe izlem sağlıklı bir başlangıç için gecikmeden yapılmalıdır. Eğer adet görmeniz gerekirken adet olmadıysanız diğer bir ifade ile adetiniz birkaç günden fazla geciktiyse her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için doktorunuza danışın. Eğer aile hekiminizin yaptığı kanda beta hCG testi ile gebe olduğunuz netleşirse gebeliğin 6. haftası ile gebeliğin 8. haftası arasında birinci kadın doğum uzmanı randevusu için planınızı yapabilirsiniz. Muhtemelen bebeğinizin kalp atışları gebeliğin 6. haftasından itibaren duyulabilecektir. Kadın doğum uzmanınız gebeliğiniz ile ilgili risk faktörleri görürse koryon villus örneklemesi (CVS) testi önerebilir. Bu test Down sendromu gibi kromozomal anomalileri ve kistik fibrozis gibi genetik hastalıkları gebeliğin 10. haftası gibi erken bir dönemde tespit edebilir. Üstelik kromozom incelemesi ile bebeğinizin cinsiyetini de öğrenebilirsiniz. Kadın doğum uzmanınız gebeliğin 11. haftası ile gebeliğin 14. haftası arasında ikili test, NT taraması (ense kalınlığı ölçümü) veya noninvaziv prenatal test (NIPT) yaptırmanızı önerebilir. Doppler ile bebeğinizin kalp hastalıkları değerlendirilebilir.

İkinci Trimesterde Önemli Hamilelik Olayları

Gebeliğin 14. haftası sonrasında bebeğinizin cinsiyetini ultrason taraması esnasında öğrenebilme ihtimaliniz vardır. Eğer fetus erkekse ve ultrason yapılırken şanslıysanız 14-15. haftalar kadar erken bir dönemde cinsiyetini öğrenebilirsiniz. Kız bebeklerde ise cinsiyeti net olarak tahmin etmek birkaç hafta gecikebilir. Kadın doğum uzmanınız, gebeliğin 16. haftası ile gebeliğin 18. haftası arasında size üçlü test veya dörtlü test yaptırmanızı önerebilir. Ayrıca doktorunuz risk varlığında amniyosentez önerebilir. Bebeğinizin hareketlerini gebeliğin 16. haftasından sonra hissedebilirsiniz. Tetanoz ve difteri aşısı gibi aşılarınızın planlanması ve ikinci gebe izlem için gebeliğin 18. haftası ile gebeliğin 24. haftası arasında aile hekiminizi ziyaret etmelisiniz. Planlı olmak geç kalmaktan iyidir. Son güne bırakmayın. Bebeğin ne kadar sağlıklı gelişim gösterdiğini takip etmek için gebeliğin 20. haftasında 2. düzey organ tarama ultrasonu yaptıracaksınız. Standart tarihler 20 ile 24. hafta arasıdır. Her gebe ve her gebelik özeldir. Eğer gerekli görürse doktorunuz gebeliğin 20. haftasında kordosentez önerebilir. Gebelik diyabeti için şeker yükleme testi gebeliğin 24. haftası ile gebeliğin 28. haftası arasında yapılır. Gebeliğin 26. haftasına geldiğinizde artık bebeğiniz, muhtemelen sizin sesinizi ayırt edebilecek kadar iyi kulaklara sahiptir. Yavrunuza kitap okumayı veya şarkı söylemeyi düşünebilirsiniz.

Üçüncü Trimesterde Önemli Hamilelik Olayları

Annenin kan grubu Rh negatif, babanın kan grubu ise Rh pozitif olduğunda kan uyuşmazlığı riski vardır. Eğer kan uyuşmazlığı varsa gebeliğin 28. haftasında RhoGAM (Anti-D) aşısı yapılır. Bu aşı hastanede yapılacak. Gebeliğin 28. haftası ile gebeliğin 32. haftası arasında gebelik takibi ve gebe izlemleri için aile hekiminizi ziyaret edin. Muhtemelen aşılarınızın ikinci dozları ve kontroller yapılacak. Gebeliğinizin 28. haftası ile gebeliğin 36. haftası arasında iki haftada bir kadın doğum uzmanı takibiniz olacak. Gebeliğin 36. haftası ile gebeliğin 38. haftası arasında doğum öncesi son takip ve gebe izlem için aile hekiminize görünmelisiniz. Gebeliğin 36. haftasına geldiğinizde artık her hafta -haftada bir- kadın doğum uzmanı kontrolleriniz olacak. Gebeliğin 37. haftasına geldiğinizde artık bebeğiniz sağlıklı bir doğuma neredeyse hazır. Bu hafta doğum yaparsanız buna Early term (erken miadında doğum) denir. Gebeliğin 39. haftasına geldiğinizde bebeğiniz Full term yani tam miadındadır.

Gebelik takviminin son günü ise 280. gündür. Bu 9 ay 10 günlük sürenin son günüdür. Ancak birçok bebek gebelik takviminin 280. günü doğmaz.

Doğum ne zaman?

Her gebe ve hatta her gebelik özeldir. Bir anne her bebeğini farklı gebelik haftasında doğurabilir. Bazı bebekler daha erken doğarken bazıları daha geç doğar.

Bebeklerin yaklaşık %25’i gebeliğin 37. ve 38. haftalarında doğmaktadır.

Bebeklerin yaklaşık %60’ı ise 39. ve 40. haftada doğmaktadır.

Bebeklerin yaklaşık %7’si ise 41. hafta ve sonrasında doğmaktadır.

Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmek için planlı olun. Gebelik, anne ve çocuk sağlığı için sağlık bakanlığının gebe izlem protokolleri tarafından da sıkı şekilde takip edilir.

Gebe takibi için yukarıda verilen tüm tarihler standart bir gebeliği hedeflemiştir. İnfertilite (kısırlık), düşük riski veya başka herhangi bir tıbbi durumda doktorunuz size özel muayene randevu tarihi verebilir. Eğer sizin için farklı bir tarih belirlendiyse, her zaman, öncelikle doktorunuzun önerilerine uyun.