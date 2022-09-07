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Hamilelikte astım nasıl yönetilir?

Hamilelik sırasında , vücudunuzdaki değişiklikler nedeniyle astım belirtilerinizin değiştiğini farkedebilirsiniz. Peki bu durumda neler apmalıyız? İşte o bilgiler…

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 10:10
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Gebelikte astım nasıl yönetilir?

Hamilelikte astım nasıl yönetilir?
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Kontrolsüz astım bazı ciddi gebelik komplikasyonlarına neden olabiliyor. Haftada iki veya daha fazla kez bir kurtarma inhaleri (solunum yollarını açmak için) kullanmanız gerekiyorsa astımınız kontrolsüz olarak kabul edilir; ayda iki veya daha fazla kez geceleri nefes alma güçlüğü ile uyanmak; ya da yılda iki ya da daha fazla kez söz konusu kurtarma ilacı için reçetenizi yeniden doldurmanız gerekir. Bu komplikasyonlardan bazıları şunları içerir:

DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞI:
Alerji ve Klinik İmmünoloji Dergisi astımlı kadınların, astımı olmayan kadınların doğurduğu bebeklerden 38 gram (yaklaşık 1.3 ons) daha hafif olan bebekleri doğurduğunu açıklamıştı. Kontrolsüz astımı olan kadınların bebekleri yaklaşık 2 ons daha hafif.

PREEKLAMPSİ
Bu iltihaplanma, plasentaya ve beslediği bebeğe kan akışını kısıtlayarak kan basıncını yükseltir. Bir ders çalışma Şiddetli astımı olan hamile kadınları astımı kontrol altına alınanlarla karşılaştırdığımızda, şiddetli astımı olan kadınların preeklampsi geliştirme olasılığının kontrollü meslektaşlarına göre% 30 daha fazla olduğu saptandı.

GEBELİK YAŞINA GÖRE KÜÇÜK
Şiddetli veya orta derecede astımı olan hamile kadınların SGA bebek doğurma olasılığı hafif astımı olan kadınlara göre% 48 ve% 30 daha fazladır. Astım oksijen seviyelerini etkileyebilir ve bu da gelişmekte olan bir bebeğin kan akışını etkileyerek büyümesini etkileyebilir, deniliyor.

HAMİLELİK SIRASINDA ASTIM TEDAVİSİ VE YAŞAM TARZI

Hamilelik sırasında sorunlu astım alevlenmelerine yardımcı olacak tek şey ilaç değildir. Daha sağlıklı bir hamilelik sağlamaya yardımcı olmak için şunları da yapmak gerekiyor:

Grip mevsiminde hamileliğinizin ikinci veya üçüncü üç aylık döneminde olacaksanız.

Bu, randevuları tutmak, önerilen testleri almak ve astım ilaçlarınızı belirtildiği gibi almak anlamına gelir.

Düzenli egzersiz ve iyi beslenme ile sağlıklı kalın. Sağlıksız kilo alımı astımı şiddetlendirir.

Toz, hayvan tüyleri, temizlik ürünleri, kimyasallar veya sigara dumanı astımınızı kötüleştiriyorsa, yapabildiğiniz zaman onlardan uzak durun.

Astım semptomlarını iyileştirecek ve astım veya sigara dumanı nedeniyle gebelik komplikasyonları riskini azaltacaktır.

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