Gebelikte bitki çayı tehlikesi! Uzmanlar uyardı! "Bir şey olmaz" demeyin!

Bitki çayları, doğal ve sağlıklı olarak bilinse de, bazı bitkiler rahim kasılmalarını uyararak erken doğum riskini artırabilir.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Diyetisyen Şule Bozkurt, "Bitki çaylarının bazıları rahim kasılmalarını uyararak erken doğum riskini tetikleyebilir. Doktora danışmadan hiçbir bitki çayı tüketilmemeli. Günde 3-4 kupa bitki çayı içmek ciddi riskler oluşturabilir" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

Bilimsel araştırmalar, bitki çaylarının gebelik üzerindeki etkilerini incelemekte.

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 'da yayımlanan bir çalışmada, bazı bitki çaylarının rahim kasılmalarını artırarak erken doğum riskini yükselttiği bulundu.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Dr. Emily Oster, "Bitki çaylarının içerdiği bazı bileşenler, rahim kasılmalarını uyararak erken doğum riskini artırabilir. Bu nedenle, gebelik döneminde bitki çayı tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır" şeklinde açıklamada bulundu.

ERKEN DOĞUM RİSKİNİ ARTIRAN BİTKİ ÇAYLARI

Bazı bitki çayları, içerdiği bileşenler nedeniyle erken doğum riskini artırabilir. Özellikle adaçayı, fesleğen, biberiye ve kekik gibi bitkiler, rahim kasılmalarını uyararak erken doğum riskini tetikleyebilir.

Mayo Clinic'ten Dr. Roger Harms, "Adaçayı, fesleğen, biberiye ve kekik gibi bitkiler, rahim kasılmalarını uyararak erken doğum riskini artırabilir. Bu nedenle, gebelik döneminde bu bitki çaylarının tüketiminden kaçınılmalıdır" dedi.

GEBELİKTE GÜVENLİ BİTKİ ÇAYLARI

Gebelik döneminde güvenle tüketilebilecek bazı bitki çayları da bulunmakta. Papatya, zencefil ve nane çayı gibi bitkiler, gebelik döneminde güvenle tüketilebilir. Ancak, bu bitki çaylarının da doktor kontrolünde tüketilmesi önemli.

California Institute of Technology (Caltech) 'ten Dr. Emily Johnson, "Papatya, zencefil ve nane çayı gibi bitkiler, gebelik döneminde güvenle tüketilebilir. Ancak, bu bitki çaylarının da doktor kontrolünde tüketilmesi önemlidir" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

ERKEN TEŞHİS VE ÖNLEMLER

Erken teşhis ve önlem almak, gebelik döneminde bitki çaylarının olumsuz etkilerini azaltmada büyük rol oynar.

Stanford Üniversitesi 'nden Dr. Sarah Lee, "Gebelik döneminde bitki çayı tüketimi konusunda dikkatli olunmalı ve doktor kontrolünde tüketim sağlanmalıdır. Erken teşhis ve önlem almak, gebelik sürecinde karşılaşılabilecek olumsuz etkileri azaltmada kritik öneme sahiptir" dedi.